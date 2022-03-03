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Ми не здамося, - Кличко в ефірі Reuters

Відступати нікуди, зазначив мер.

Ми не здамося, - Кличко в ефірі Reuters

Українцям нікуди відступати, і ми захистимо наш дім від російських загарбників. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі агенції «Reuters» під час включення скайпом 3 березня.

«Ми не здамося. Нам нікуди відступати. Тисячі вже були вбиті в цій війні проти України. І ця кількість зростатиме, на жаль», - зазначив Кличко.

Він наголосив, що влада Києва евакуювали сиріт до Польщі та Німеччини.

«Ситуація напружена, люди стривожені, адже продовжуються постійні обстріли по житлових кварталах та об’єктах критичної інфраструктури», - сказав Кличко. 

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