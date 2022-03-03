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Російських військових відправили воювати із простроченими пайками

"Індивідуальний раціон харчування" показав на відео український військовий ще 28 лютого.

Російських військових відправили воювати із простроченими пайками
Фото: скріншот відео

Російських військових відправили воювати проти України із сухпайками, термін придатності яких закінчився ще 2015 року.

Коробки з написом "Воєнторг. Індивідуальний раціон харчування" показав на відео український військовий ще 28 лютого. Відео швидко поширили у мережі.

"Термін придатності - 2015 рік. Прострочені пайки! Російські солдати, звертаюся до вас і ваших матерів. Якими потрібно бути дебілами вашим генералам, щоб постачати свою армію простроченими пайками? Зараз лютий 2022 року. Ви в Україні. Ви гинете в Україні незрозуміло за що, а вас ще постачають простроченими пайками", - йдеться в описі до відео.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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