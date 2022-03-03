Головний прокурор МКС просить надсилати йому документальні докази військових злочинів Росії в Україні

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан просить усіх, хто має документальні свідоцтва військових злочинів Росії в Україні, передавати йому ці матеріали на електронну пошту.

Про це йдеться на сторінці Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Писати просять на його електронну адресу otp.informationdesk@icc-cpi.int.

Писати можна будь-якою мовою – для нього зроблять переклад.

“Скидайте фото, відео, документи, свідчення очевидців”, – йдеться у повідомленні.

Ось про які факти треба повідомляти:

вбивства російськими окупантами мирних жителів,

варварські ракетно-бомбові та артилерійські удари по лікарнях, школах, житлових будинках та інших цивільних об'єктах.

Нагадаємо, прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан (Велика Британія) сам ініціював розслідування злочинів Росії проти України. Дії окупанта він кваліфікує як "військові злочини" та "злочини проти людства".

Він зазначив, що Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС, або Суду), тому сама не може передати цю ситуацію до його офісу.

МЗС України вважає, що вище військово-політичне керівництво Росії обов'язково постане перед Міжнародним кримінальним судом і відповість за кожен вчинений злочин. Це буде Нюрнберзький процес 21 століття.