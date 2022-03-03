Підприємства державного концернц "Укроборонпром" вже почали приймати та ремонтувати трофейну техніку.
Про це повідомила пресслужба держконцерну.
"Це СБРМ (спеціальна бойова розвідувальна машина, - ред.) «Тігр». Майже нова, малий пробіг, двигун, коробка та ходова цілі. Є сліди обгорання та невеликі залишки органіки", - йдеться в повідомленні.
Наразі інженери "Укроборонпрому" приступили до вивчення та ремонту техніки.
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