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Заводи "​Укроборонпрому" почали ремонтувати трофейну техніку, яку відібрали в російських окупантів

"Це СБРМ «Тігр». Майже нова, малий пробіг, двигун, коробка та ходова цілі".

Підприємства державного концернц "Укроборонпром" вже почали приймати та ремонтувати трофейну техніку.

Про це повідомила пресслужба держконцерну.

"Це СБРМ (спеціальна бойова розвідувальна машина, - ред.) «Тігр». Майже нова, малий пробіг, двигун, коробка та ходова цілі. Є сліди обгорання та невеликі залишки органіки", - йдеться в повідомленні.

Наразі інженери "Укроборонпрому" приступили до вивчення та ремонту техніки.

Фото: .facebook.com/ukroboronprom

Фото: facebook.com/ukroboronprom

Нагадаємо, на Чернігівщині поблизу Мени українці захопили машину зі складу важкої вогнеметної системи ТОС-1 “Буратіно” (вдосконалена версія - ТОС-1А «Солнцепёк»). А 1 березня ЗСУ в Донецькій області захопили пускову установку цієї системи.

Раніше Держспецзв'язок пояснив, як відрізнити техніку російських окупантів від української.

Сьогодні Рада дозволила націоналізувати все майно РФ в Україні та посилила відповідальність за мародерство.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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