"Це СБРМ «Тігр». Майже нова, малий пробіг, двигун, коробка та ходова цілі".

Підприємства державного концернц "Укроборонпром" вже почали приймати та ремонтувати трофейну техніку.

Про це повідомила пресслужба держконцерну.

"Це СБРМ (спеціальна бойова розвідувальна машина, - ред.) «Тігр». Майже нова, малий пробіг, двигун, коробка та ходова цілі. Є сліди обгорання та невеликі залишки органіки", - йдеться в повідомленні.

Наразі інженери "Укроборонпрому" приступили до вивчення та ремонту техніки.

Фото: .facebook.com/ukroboronprom

Фото: facebook.com/ukroboronprom

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