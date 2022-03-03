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​Російські кораблі в Одеському порту потопили цивільне судно, яке не погодилося стати для них живим щитом

Лише частині екіпажу судна Helt вдалося врятуватися.

​Російські кораблі в Одеському порту потопили цивільне судно, яке не погодилося стати для них живим щитом
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти завдали вогневого удару по торговому судну Helt, яке стояло біля входу в Одеську затоку. Судно розкололося та пішло на дно, повідомляє одеське видання "Думська".

Екіпаж судна складався із шести осіб – чотирьох українців і двох росіян. За інформацією "Думської", двоє із них – кок і боцман – зуміли врятуватися на плоту. Моряки перебувають у рятувальній шлюпці та намагаються веслувати до берега.

"Рятувальна операція за допомогою сил МПЗЗС (правила запобігання зіткненню суден у морі – універсальний міжнародний договір, учасниками якого є 153 держави, в тому числі Україна. – Ред.) неможлива: порт перебуває під прицілом російських кораблів і будь-який вихід у море на порятунок екіпажу може призвести до втрати суден", – сказано в публікації.

Учора кораблі РФ вимагали від судна зайти в небезпечну зону Чорного моря, щоб прикритися ним, як щитом. Інакше вони погрожували відкрити вогонь.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко підтвердив інформацію про жертви серед екіпажу.

"03.03.2022 р. через відмову увійти в морський порт міста Одеса, на заміновану частину Одеської акваторії, двома ракетами нижче за ватерлінію було потоплено торгове судно Helt, яке ходило під прапором Панами, в районі Тендрівської коси", – повідомив він.

Нагадаємо, 2 березня від ракетного удару по іноземному судну поблизу Ольвії загинув громадянин Бангладеш. Судно Banglar Samriddhi зайшло до миколаївського порту 23 лютого і стояло в очікуванні навантаження, без можливості виходу через обмеження ВМС РФ.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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