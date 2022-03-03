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Від ракетного удару по іноземному судну поблизу Ольвії загинув громадянин Бангладеш

Члена екіпажу був на містку в момент влучення ракети.

Від ракетного удару по іноземному судну поблизу Ольвії загинув громадянин Бангладеш
Російська ракета влучила в іноземне судно
Фото: скріншот відео

Унаслідок ракетного удару по судну "Banglar Samriddhi" (прапор Бангладеш), здійсненого 2 березня о 17:25 Військово-морськими силами Росії, загинув один член екіпажу. Про це повідомило Міністерство інфраструктури в телеграмі.

"За інформацією, наданою агентом судна ТОВ "Дельта Марітайм Едженсі", під час атаки судна загинув один член екіпажу (громадян Бангладеш ). На момент ураження він перебував на містку.

На місце було викликано швидку, проінформовано Службу безпеки України. Пожежу на судні загасили. Члени екіпажу залишилися на судні. Адміністрація порту Ольвія робить усе можливе для надання допомоги екіпажу", - йдеться в повідомленні Мінінфраструктури.

Нагадаємо, судно зайшло до миколаївського порту 23 лютого і стояло в очікуванні навантаження, без можливості виходу через обмеження ВМС РФ.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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