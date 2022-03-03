Біля Чорного моря з радарів зник румунський літак

Також розбився гелікоптер, який вирушив на пошуки літака.

Біля Чорного моря, в районі Констанци, з радарів зник румунський літак. Про це повідомляє Liga.net з посиланням на румунський ресурс Defence Romania.

Як зазначає видання, винищувач МіГ-21 LanceR зник з радарів близько 20:00. На його пошуки вирушив гелікоптер Puma IAR-330 і також зник.

Згодом зʼясувалося, що гелікоптер розбився, усі семеро членів екіпажу загинули. Поряд знайшли також уламки винищувача, але пілота так і не вдалося відшукати.