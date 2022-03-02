Близько 40 тис. людей п'ятий день без світла та їжі, - голова МВС

"На наші заклики евакуювати населення російська сторона нічого не відповіла".

Російські окупанти не погоджуються, щоб українська сторона евакуювала цивільне населення з місць, де оголошена гуманітарна катастрофа.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Рашистам начхати на мирне населенні України, яке вже кілька днів не має доступу до води і їжі", - сказав міністр.

Він зазначив, що наразі складна гуманітарна ситуація на сході нашої країни.

"Особливо гостре питання евакуації з міст Волноваха, Сартана, Таланівка... Це там, де відбуваються по сьогодні активні бойові дії. На наші заклики до того, щоб евакуювати населення, російська сторона нічого не відповіла. Зараз ми застосували всі можливі міжнародні інструменти для того, щоб це можна було зробити. Тому що близько 40 тис. людей зараз перебувають п'ятий день без світла, без їжі", - сказав Монастирський.

Згодом у ДСНС повідомили, що з Волновахи вдалось евакуювати близько 400 людей, переважно дітей.

Нагадаємо, на Київщині окупанти не дають доставити населенню продукти та відкривають вогонь на ураження.

Сьогодні Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я звернувся до Червоного Хреста з проханням забезпечити зелені коридори для вивезення хворих з окупованих Росією територій.

Раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулась до представників гуманітарних міжнародних організацій, зокрема до Міжнародного Комітету Червоного Хреста, із закликом зробити все можливе для організації гуманітарного коридору для громадян, які залишаються в містах Донбасу, окупованих російськими військовими, а також в інших містах, де тривають активні бойові дії.

Сьогодні мер Херсона також попросив надати зелений коридор мешканцям міста, яке опинилося на межі гуманітарної катастрофи через дії російських окупантів.

Після військового вторгнення в Україну 24 лютого російська армія продовжує бомбити та обстрілювати українські міста та селища. Під удари неодноразово потрапляли лікарні та дитячі заклади.