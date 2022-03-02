МЗС вимагає від світової спільноти якнайшвидше закрити небо над Україною

В Україні зафіксували випадки, коли обстріли з російських літаків велися без зальоту на українську територію, сказав на брифінгу Дмитро Кулеба.

Міністерство закордонних справ України вимагає якнайшвидше закрити небо над Україною.

Про це на брифінгу 2 березня заявив голова МЗС Дмитро Кулеба.

"На жаль, варварсько використовується військово-космічні сили РФ. І дійсно в Україні є нагальна потреба у зміцненні військово-повітряних сил", — сказав очільник МЗСУ.

За словам Кулеби, наразі українська сторона працює з низкою країн щодо закриття неба над Україною і вже є деякий прогрес у цьому питанні.

"Але ми не можемо чекати. Йдеться не про тижні, у нас немає тижнів. У нас є дні, і ми маємо вирішити цю проблему за декілька днів. Це не означає, що якщо не буде літаків, ми здамося. Але це означає, що якщо не буде літаків, ми будемо продовжувати боротьбу з, на жаль, набагато більшими втратами мирного населення, тому що Росія цинічно буде продовжувати бомбити наші міста", — наголосив глава МЗС України.

Нагадаємо, 2 березня США закрили небо для російських літаків. Про це заявив президент США Джо Байден під час свого першого звернення "Про становище країни".

Пресслужба Украероруху повідомила 26 лютого, що Велика Британія, Польща, Болгарія, Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Румунія, Словенія закрили свій повітряний простір для здійснення польотів (в тому числі транзитних) для авіакомпаній РФ.