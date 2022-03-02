У 2014 році він був організатором псевдореферендуму в Луганську, а в 2020 - обраний міським головою Кремінної.

На Луганщині знайдено вбитим колишнього депутата Луганської облради, "регіонала, голову Кремінецької ОТГ Володимира Струка.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Одним зрадником України стало менше. Знайдено вбитим Голову Кремінецької ОТГ Луганської області Володимира Струка, колишнього депутата Луганської облради. 2014 року був активним прибічником ЛНР. Потім виїхав на вільну від окупації частину Луганської області. В останній тиждень активно зайняв проросійську позицію, агітуючи депутатів ОТГ до комунікації з РФ та ЛНР, збирав депутатів з цього приводу", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Геращенко розповів, що 1 березня надійшла заява від дружини Струка про те, що його викрали невідомі в камуфляжній формі.

Попредня причина смерті - вогнепальне поранення в область серця.

"Весь державний апарат України - СБУ, МВС, Прокуратура, Суди, 8 ровв нічого не могли зробити з відвертим сепаратистом Струком. Бо в нього було багато грошей. Скорішь за все за підтримки з РФ. Але коли російські війська підійшли за 15 км до Креміниц Володимира Струка судили судом нардного трибуналу. Судячи з усього, він був розстріляний невідомими патріотами як зрадник за законами військового часу", - додав Геращенко.

Нагадаємо, в 2014 році під час "руської весни" Струк закликав до повалення конституційного ладу в Україні та був організатором псевдореферендуму в Луганську. Крім того, він фінансував так званий "загін самооборони" та групу терориста Мозгового, організовував польові кухні з написом "Для молодої республіки", переслідував проукраїнських журналістів.

Після провалу проєкту "Новоросія" Струк разом із родиною втік до США.

За підозрою у скоєнні фінансових дій, вчинених з метою повалу конституційного ладу України та зазіханні та територіальну цілісність держави, проти нього було порушено два кримінальних провадження.

Однак, у 2020 році Струк був обраний Кремінським міським головою.