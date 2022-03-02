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Українська делегація їде на переговори з Росією до Біловезької пущі, – ОПУ

Напередодні очільник українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Україна готова до другої зустрічі, але за жодних обставин не поїде, якщо Росія на переговорах планує оголошувати лише свої ультиматуми.

Українська делегація їде на переговори з Росією до Біловезької пущі, – ОПУ
Фото: скрин відео

Українська делегація їде на переговори з Росією до Біловезької пущі.

Цю інформацію підтвердили LB.ua в пресцентрі Офісу Президента.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович у коментарі "Суспільному" повідомив, що переговори Росія-Україна відбудуться сьогодні, 2 березня, ввечері. 

"Перемовини будуть сьогодні ввечері. Це буде другий раунд. Я думаю буде все так само. Нічого не зміниться. Ми стоятимемо на своєму. Склад той самий", — сказав Арестович.

Нагадаємо, вчора,1 березня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Україна готова до другої зустрічі та переговорів про мир. Але українська сторона за жодних обставин не поїде на переговори, якщо РФ на них планує оголошувати лише свої ультиматуми. 

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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