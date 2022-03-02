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На Чернігівщині нацгвардійці взяли в полон двох окупантів і отримали за них винагороду від мера

Атрошенко сплатив по 300 доларів за кожного. 

У Чернігові бійці Національної гвардії України затримали двох російських окупантів. Мер міста Владислав Атрошенко виплатив їм за них обіцяну винагороду. 

Про це міський голова повідомив у коментарі LB.

"Наша Нацгвардія взяла в полон двох воїнів РФ. Це їхні документи та розписка за отримання за них 600 у.о. Я бачив цих полонених. Розумію, що переплатив", – зіронізував мер.

Фото: Чернігівська мерія

Фото: Чернігівська мерія

Фото: Чернігівська мерія
Нагадаємо, Леонід Щоткін, якого взяли в полон українські захисники під Черніговом, є командиром танкового батальйону 35 мотострілецької бригади. У цьому бою декілька російських танків вдалося захопити неушкодженими – вони служитимуть Україні. 

1 березня мер Чернігова Владислав Атрошенко оголосив про виплати премій тим, хто знищить техніку ворога чи самих окупантів. Розмір премії – від 150 до 250 тисяч гривень, а за одного полоненого окупанта – 300 доларів. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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