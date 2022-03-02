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Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Ізраїлю

Сторони обговорили ситуацію з російською агресією щодо України.

Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Ізраїлю
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів сьогодні, 2 березня, телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом.

Про це повідомив Зеленський у своєму Twitter.

Мова йшла про російську агресію щодо України.

Раніше Бенет повідомив, що Ізраїль відправив в Україну багато гуманітарної допомоги і готовий збільшити обсяг допомоги.

Про це він написав у своєму Twitter

Під час сьогоднішньої зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцом ізраїльський прем'єр повідомив, що мова йде про 100 тонн гуманітарної допомоги, серед них - медичне обладнання.

Нагадаємо, 26 лютого в Тель-Авіві, столиці Ізраїлю, пройшла акція на підтримку України.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід засудив атаку Росії на єврейський цвинтар біля меморіалу памʼяті Голокосту, яка відбулася 1 березня під час обстрілу київської телевежі.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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