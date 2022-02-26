У столиці Ізраїлю триває акція на підтримку України

Про це повідомили в українському посольстві.

У Тель-Авіві, столиці Ізраїлю, триває акція на підтримку нашої держави.

Про це у своєму Twіtter повідомило посольство України в Ізраїлі.

"Сильний голос підтримки України з серця Тель-Авіва", - йдеться в повідомленні посольства.

Strong voice of support for Ukraine from the heart of Tel Aviv #StopRussianAggression #StrongerTogether #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/sov1kjtdND — Ukr Emb in Israel (@UKRinIsrael) February 26, 2022

Російський телеканал "Дождь" опублікував відео з акції, учасники якої співали гімн України.

Нагадаємо, 25 лютого в центрі Риги навпроти посольства країни-агресора Росії відбувся концерт солідарності Латвії з Україною проти агресії РФ.

23 лютого у Сан-Франциско (США) пройшла мистецька акція на підтримку України. Її провів арт-проєкт Justice Murals у співпраці з художником Аланом Марлінгом та Мистецьким арсеналом.