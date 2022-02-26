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У столиці Ізраїлю триває акція на підтримку України

Про це повідомили в українському посольстві.

У столиці Ізраїлю триває акція на підтримку України
Фото: Twitter/посольство України в Ізраїлі

У Тель-Авіві, столиці Ізраїлю, триває акція на підтримку нашої держави.

Про це у своєму Twіtter повідомило посольство України в Ізраїлі.

"Сильний голос підтримки України з серця Тель-Авіва", - йдеться в повідомленні посольства.

Російський телеканал "Дождь" опублікував відео з акції, учасники якої співали гімн України.

Нагадаємо, 25 лютого в центрі Риги навпроти посольства країни-агресора Росії відбувся концерт солідарності Латвії з Україною проти агресії РФ.

23 лютого у Сан-Франциско (США) пройшла мистецька акція на підтримку України. Її провів арт-проєкт Justice Murals у співпраці з художником Аланом Марлінгом та Мистецьким арсеналом.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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