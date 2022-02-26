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Латвія відправила в Україну 30 вантажівок з допомогою

В Україну їдуть шоломи, сухі корми, медичні прилади та ліки.

Латвія відправила в Україну 30 вантажівок з допомогою
Фото: press.lv

Латвія відправила в Україну понад 30 вантажівок з допомогою. Про це написав віцепрем'єр країни Артікс Патрікс у twitter.

"Наразі понад 30 вантажівок з індивідуальним обладнанням передані латвійською армією, прямують в Україну. Шоломи, сухі корми, медичні прилади та ліки. Також має бути доставлена велика партія боєприпасів", - написав Артікс Патрікс.

Нагадаємо, Артікс Патрікс запропонував також західним країнам надати політичний притулок  російським військовим, які здадуться Україні. "Країни, які не дають зброю Україні, дають притулок", - зазначив Патрікс.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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