Латвія та Естонія закривають повітряний простір для російських авіакомпаній

Раніше таке ж рішення ухвалили Польща, Чехія та Болгарія.

Латвія та Естонія вирішили закрити повітряний простір для російських ліатків.

Естонський міністр інфраструктури Естонії Тааві Аас зазначив, що Естонія приєднується до польської ініціативи та забороняє всім російським авіакомпаніям використовувати повітряний простір країни, пише ERR.

Рішення буде оформлено документально найближчим часом.

Латвійський міністр юстиції Яніс Борданс також оголосив, що повітряний простіп для російських рейсів буде закрито.

.@Bordans : variet būt droši, gaisa telpa Krievijas lidojumiem tiks slēgta! — Konservativie (@konservativie) February 26, 2022

Після початку Росією повномасштабної війни проти України повітряний простір для літаків з РФ закрили Польща, Чехія та Болгарія.