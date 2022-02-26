Українські війська спалили колону ворожої техніки під Гостомелем. Відео
Українські війська спалили колону ворожої техніки під Гостомелем. Відео
МВС України нагадало рецепт коктейлів Молотова
МВС України нагадало рецепт коктейлів Молотова
Втрати російської армії (фоторепортаж)
Втрати російської армії (фоторепортаж)
У Києві на Оболоні знищили ворожу ДРГ (оновлено)
У Києві на Оболоні знищили ворожу ДРГ (оновлено)
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)
У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)
Лавров озвучив нові вимоги до України
Лавров озвучив нові вимоги до України
У Києві – повітряна тривога (оновлено)
У Києві – повітряна тривога (оновлено)
Росія втратила в Україні вже близько 3 тис. військових (оновлено)
Росія втратила в Україні вже близько 3 тис. військових (оновлено)
ГоловнаСвіт

Латвія та Естонія закривають повітряний простір для російських авіакомпаній

Раніше таке ж рішення ухвалили Польща, Чехія та Болгарія. 

Латвія та Естонія закривають повітряний простір для російських авіакомпаній
Фото: EPA/UPG

Латвія та Естонія вирішили закрити повітряний простір для російських ліатків. 

Естонський міністр інфраструктури Естонії Тааві Аас зазначив, що Естонія приєднується до польської ініціативи та забороняє всім російським авіакомпаніям використовувати повітряний простір країни, пише ERR.

Рішення буде оформлено документально найближчим часом. 

Латвійський міністр юстиції Яніс Борданс також оголосив, що повітряний простіп для російських рейсів буде закрито. 

Після початку Росією повномасштабної війни проти України повітряний простір для літаків з РФ закрили Польща, Чехія та Болгарія. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також