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США виділяють Україні 600 млн доларів, обговорюється ще 3,5 млрд на оборону

Під санкції ЄС невдовзі особисто потраплять президент РФ Володимир Путін і міністр закордонних справ Сергій Лавров. 

США виділяють Україні 600 млн доларів, обговорюється ще 3,5 млрд на оборону
Фото: EPA/UPG

До України вже прибули протитанкова зброя, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси для всіх типів зброї та артилерії, автомобілі, бронежилети, паливо, десятки позицій озброєнь та амуніції. 

Про це у Facebook повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Буде ще більше. Головне, щоб ми міцно стояли і тримали Київ. Президент США Байден вночі говорив з президентом Зеленським і ухвалив рішення про негайне виділення Україні $600 млн: 250 млн на загальну допомогу і 350 млн на військову. Білий дім звернувся до Конгресу за згодою на виділення $6,4 мільярдів на підтримку України — з них $3,5 млрд (!) на оборону", – написав він.

Кулеба додав, що під санкції ЄС невдовзі особисто потраплять президент РФ Володимир Путін і міністр закордонних справ Сергій Лавров. 

"Російські банки, компанії, товари буквально викидають з полиць, фінансових систем, бірж. Росію позбавляють спортивних і розважальних заходів – Ліги чемпіонів та Євробачення. Ця хвиля повинна наростати, як цунамі. І ми над цим працюємо. Ціла низка країн уже закрила повітряний простір для російських авіакомпаній, сьогодні їх стане ще більше. Світовим вигнанцям доведеться або не літати взагалі, або облітати через пів світу. Росіянам перестали видавати візи вже декілька країн ЄС", – додав міністр.

Він зазначив, що обстріл будинку на Лобановського в Києві буде одним з епізодів у слідстві щодо воєнних злочинів РФ у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Відповідний юридичний процес уже йде повним ходом. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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