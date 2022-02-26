США повернулись до обговорення відключення Росії від SWIFT, але кінцевого рішення нема, – Bloomberg

Сполучені Штати серйозно розглядають питання відключення Російської Федерації від системи міжнародних платежів і повідомлень SWIFT через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

За їхніми словами, зараз адміністрація президента США Джо Байдена обговорює, чи добиватися від ЄС необхідної для виключення РФ зі SWIFT директиви. Джерела стверджують, що загалом це рішення є неминучим.

Раніше США не підтримували відключення РФ від цієї системи, зокрема через занепокоєння країн Європи через економічні наслідки, які вони матимуть після цього.

Однак зараз, коли президент РФ Володимир Путін продовжує повномасштабне вторгнення в Україну і такує зокрема Київ, західні посадовці працюють над жорсткішими для Росії наслідками.

Рішення про відключення підтримують Італія, Нідерланди, Франція, готова це обговорювати Великобританія.

США не мають права в односторонньому порядку блокувати Росію від SWIFT. Організація припинить доступ лише в тому випадку, якщо ЄС ухвалив санкції проти цільової організації або країни. Потрібна згода всіх 27 членів ЄС.

SWIFT, що означає Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій, контролюється Національним банком Бельгії та представниками центральних банків із США, Великобританії, ЄС, Японії, Росії, Китаю та інших. Він доставляє безпечні повідомлення серед більш ніж 11 000 фінансових установ і компаній у більш ніж 200 країнах і територіях.

SWIFT заблокував доступ до країни лише раз у своїй історії: у 2012 році за допомогою директиви ЄС він заблокував Іран у рамках низки заходів, спрямованих на стримування ядерної програми Ісламської Республіки.