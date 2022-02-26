Франція підтримала відключення Росії від SWIFT

Також буде запроваджено персональні санкції проти Путіна.

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав відключення Росії від платіжної мережі SWIFT.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter.

"Щойно зателефонував Еммануель Макрон. Маю сказати, що він - справжній друг України. Франція з нами у найскладніші моменти. Підтримано відключення від SWIFT і запровадження персональних санкцій проти Путіна, забезпечення оборонною зброєю. Merci la France", - написав він у своєму Twitter.

Щойно зателефонував Еммануель Макрон @EmmanuelMacron. Маю сказати, що він – справжній друг України. 🇫🇷 з нами у найскладніші моменти. Підтримано відключення від SWIFT і запровадження персональних санкцій проти Путіна, забезпечення оборонною зброєю. Merci la France. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

Нагадаємо, SWIFT – міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також заявив, що глава італійської дипломатії Луїджі Ді Майо запевнив його, що Італія також підтримає відключення Росії від SWIFT.

США пропонували додати відключення від SWIFT до всеосяжного пакету санкцій проти Росії за її віськове вторгнення в Україну. Однак у самому ЄС наразі немає єдиної позиції з цього питання.