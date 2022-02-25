Українці зможуть тимчасово залишитися в Естонії після закінчення віз

Також до країни можуть без візи приїхати українці, які не мають біометричного паспорта.

Громадяни України зможуть тимчасово залишитися в Естонії і після закінчення офіційного терміну візи.

Про це йдеться на сайті Департаменту поліції і прикордонної охорони.

Також до Естонії можуть без візи приїхати українці, які не мають біометричного паспорта.

“У зв'язку з війною, що почалася в Україні, і тим, що повернення в Україну зараз небезпечне і складне з погляду логістики, за згодою Міністерства внутрішніх справ Департамент поліції та прикордонної охорони прийняв рішення дати можливість продовжувати перебувати в Естонії тим громадянам України, у яких закінчилася або закінчується найближчим часом віза або інші підстави для перебування в Естонії”, – йдеться в повідомленні.

За словами генерального директора Департаменту поліції та прикордонної охорони Ельмара Вахера, це означає, що ці люди не будуть клопотати про продовження візи чи інших підстав для перебування в Естонії. “Це рішення означає також і те, що тепер до Естонії можуть прибувати без візи й ті громадяни України, які не мають біометричного паспорта”, – пояснив Вахер.

Раніше без візи до Естонії могли приїхати лише громадяни України з біометричним паспортом.

За словами Вахера, таке рішення є розумним, оскільки допоможе в теперішній скрутний час багатьом громадянам України і водночас зменшить адміністративне навантаження на державу. “Нині важкий час, ми маємо допомогти людям України. Сьогоднішнє рішення діє тимчасово, до прийняття нового розпорядження”, – сказав він.

Якщо громадянин України, у якого найближчим часом закінчується дозвіл на роботу, бажає продовжувати працювати в Естонії, його роботодавець має заново його зареєструвати в Департаменті поліції та прикордонної охорони, додали у відомстві.

Нагадаємо, Польща зняла всі коронавірусні обмеження для громадян, які бажають виїхати з України через вторгнення Росії.