Зеленський відповів премʼєру Італії: "Наступного разу я спробую посунути графік війни, щоб поговорити з Маріо Драгі"

Президент України Володимир Зеленський відповів премʼєру Італії Маріо Драгі стосовно скасованого телефонного дзвінка.

Глава України зауважив, що в час запланованої розмови, о 10:30, на підступах до Чернігова, Гостомеля та Мелітополя були тяжкі бої. Гинули люди.

"Наступного разу я спробую посунути графік війни, щоб поговорити з Mario Draghi в конкретний час. А Україна тим часом продовжує боротися за своїх людей", – написав президент.

Today at 10:30 am at the entrances to Chernihiv, Hostomel and Melitopol there were heavy fighting. People died. Next time I'll try to move the war schedule to talk to #MarioDraghi at a specific time. Meanwhile, Ukraine continues to fight for its people. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

Маріо Драгі сьогодні сказав, що Зеленський не зателефонував йому, попри домовленість, і що він "укрився в якійсь частині Києва": "Президент Зеленський учора теж брав участь у Єврораді, і це був дійсно драматичний момент, він сховався десь у Києві і сказав, що в нього і України не лишилося часу і що він і його родина – мішень. Сьогодні вранці він шукав мене, ми домовились по телефону на 9:30, але подзвонити не вдалося, оскільки президента Зеленського більше не було на звʼязку".