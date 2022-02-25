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Зеленський відповів премʼєру Італії: "Наступного разу я спробую посунути графік війни, щоб поговорити з Маріо Драгі"

У час запланованої розмови відбувалися жорсткі бої. 

Зеленський відповів премʼєру Італії: "Наступного разу я спробую посунути графік війни, щоб поговорити з Маріо Драгі"
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський відповів премʼєру Італії Маріо Драгі стосовно скасованого телефонного дзвінка.

Глава України зауважив, що в час запланованої розмови, о 10:30, на підступах до Чернігова, Гостомеля та Мелітополя були тяжкі бої. Гинули люди. 

"Наступного разу я спробую посунути графік війни, щоб поговорити з Mario Draghi в конкретний час. А Україна тим часом продовжує боротися за своїх людей", – написав президент. 

Маріо Драгі сьогодні сказав, що Зеленський не зателефонував йому, попри домовленість, і що він "укрився в якійсь частині Києва": "Президент Зеленський учора теж брав участь у Єврораді, і це був дійсно драматичний момент, він сховався десь у Києві і сказав, що в нього і України не лишилося часу і що він і його родина – мішень. Сьогодні вранці він шукав мене, ми домовились по телефону на 9:30, але подзвонити не вдалося, оскільки президента Зеленського більше не було на звʼязку".

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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