Лавров озвучив нові вимоги до України

Глава МЗС РФ дав зрозуміти, що Москва прагне поставити в Україні лояльний їй уряд.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров озвучив вимогу, щоб Збройні сили "припинили спротив і склали зброю". Він наголосив, що тільки в цьому разі Москва вестиме перемовини з Києвом, повідомляє The New York Times.

"До переговорів ми готові будь-якої миті, тільки-но Збройні сили України відгукнуться на заклик нашого президента, припинять спротив, складуть зброю», - заявив Лавров.

Водночас, як зазначає видання, глава МЗС РФ дав чітко зрозуміти, що Москва наразі прагне скинути уряд України.

"Ми не бачимо можливості визнавати демократичним уряд, який пригноблює та застосовує методи геноциду до свого власного народу", - наводить слова Лаврова The New York Times.

Раніше президент Володимир Зеленський запропонував главі РФ сісти за стіл переговорів. Про це він сказав під час звернення до українського народу.