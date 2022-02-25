​Війна з Росією: другий, найбільш напружений акт

Чому саме перші три дні війни є вирішальними? Тому що Путін пішов ва-банк, усвідомлюючи, що затягування війни на тиждень фактично стає програшем і смертю його режиму. Хазяїн Кремля не випадково назвав цю війну військовою операцією – дуже розраховував на бліцкриг.

Сили оборони України гідно відбили перший удар . Однак наступний удар обіцяє бути більш потужним – почалися вирішальні дні.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Результати перших сутичок

Головне, що відбулося в перші години – неочікуваний за силою та майстерністю опір сил оборони України. Панічних настроїв не зафіксовано – на відміну від випадків здачі в полон російського загону під Черніговом. ЗСУ сміливо й відчайдушно ведуть бої з противником, що має значні переваги в чисельності та й у технологічності озброєнь. Гідне відбиття атак зафіксовано практично по всій території. Увесь світ облетіли світлини знищених танків під Харковом, під Черніговом, знищеного гелікоптера Ка-52 під Межигір’ям на Київщині, знищеної диверсійно-розвідувальної групи в Києві. Хоч з обмеженими можливостями, але працює протиповітряна оборона, в тому числі і на знищення ворожих літаків і ракет. А десант, який висадили в Гостомелі під Києвом, вночі знищили українські війська.

Фото: соцмережі

На жаль, не обійшлося без значних втрат людської сили та територій. Першого дня було втрачено о. Зміїний, населені пункти на півдні країни та території навколо Чорнобильської АЕС. Війна триває, і розгортається другий, вирішальний акт. Фактично після того, як бліцкриг захлинувся, Кремль трансформував війну третього покоління в більш сучасний формат – «4+». Це неприємність, оскільки переваги ворога в авіації та обмежені можливості ППО України не дозволяють стовідсотково реагувати на повномасштабні атаки.

Уночі і вранці активно готувалася оборона Києва. Серед іншого, ЗС України зупинили броньовану техніку противника на рубежі річки Тетерів. Рано-вранці десантно-штурмові війська ЗСУ вели запеклі бої поблизу населених пунктів Димер та Іванків, куди вдалося просунутися значній кількості броньованої техніки противника. Саме цей напрям виявився найбільш небезпечним. Підірвані мости навколо Києва. Сторони готуються до головної зустрічі.

Фото: facebook/ЗСУ

Надзвичайно висока динамічність боїв і сутичок, пересувань і дій військ – як українських, так і російських – це те, що суттєво відрізняє нинішню війну від попередніх. Серед іншого, висока професійність ЗСУ свідчить про відпрацьовані навички, а здатність боротися з у рази чисельнішими військами противника – про дивовижний морально-бойовий дух.

Євроатлантична спільнота: союзники не поспішають

На жаль, партнери не поспішають долати відстань до союзництва. Відчуваючи наближення небезпеки, країни НАТО лише пильно слідкують, очікуючи підтверджень стійкості України. Президент США Джо Байден оголосив про начебто потужні санкції, однак немає санкцій проти особисто Путіна та його найближчого оточення. А також проти фінансистів цієї війни.

Фото: EPA/UPG

Про запровадження санкцій оголосили Лондон і ЄС.

Однак поки що немає й ознак формування міжнародної антипутінської коаліції.

Тож загальна реакція Заходу поки що млява й незначна за рівнем впливу на Кремль. Однак міністр Дмитро Кулеба каже, що запроваджені санкції "вже зараз завдають конкретного економічного удару по Росії та починають опускати перед нею залізну завісу".

Позитивним сигналом став і заклик китайського лідера до Путіна: Сі Цзіньпін у розмові з Путіним висловився за врегулювання ситуації в Україні шляхом переговорів, щоправда, назвав війну «українською кризою».

Момент істини сьогодні

Напевно, нинішній і найближчі день-два стануть ключовими у війні – це битва за Київ. Вороже кільце навколо Києва майже сформоване, сторони, не перериваючи динамічних боїв, готуються до головного бою: українці – захищати столицю, а російські війська – атакувати.

Можливе заходження противника в навколишні населені пункти з Ворзеля. Він також намагається прорватися танковими колонами з боку Іванкова та Чернігова.

Фото: mil.ru

Вранці 25 лютого російські війська взяли Конотоп Сумської області. ЗСУ біля Охтирки рішуче відбили наступ ворога. Військова техніка пішла із Сум на Київ.

Вранці 25 лютого з’явилися й суто київські події – окремі епізоди міських боїв.

Головне в усьому перебігу подій те, що Україна ані на мить не втратила свого обличчя, продемонструвавши лише рішучу готовність вистояти та перемогти. Наразі можливості сил оборони України вистояти та таким чином зафіксувати перемогу України надзвичайно високі – перемога України полягає в тому, щоб не дозволити Путіну зробити свою диявольську справу. Саме стійкість протягом кількох діб здатна призвести до краху злочинного режиму Путіна. І до того ж, може, й Захід не промовчить…

Перемоги Україні! Слава Героям!