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Окупанти захопили остров Зміїний, - Держприкордонслужба

Зв'язок з прикордонниками, які перебувають на острові з воїнами ЗСУ, втрачено.

Окупанти захопили остров Зміїний, - Держприкордонслужба
Фото: ДПСУ

Після обстрілу російськими військами Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації була зруйнована інфраструктура на острові.  Крім того, зв'язок з прикордонниками, з воїнами ЗСУ, які перебувають на острові, втрачено.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

"За наявною інформацією, острів Зміїний захоплено. Нагадаємо, ворог сьогодні неодноразово марно намагався залякати українських захисників на острові вимогами здатися. Прикордонники та ЗСУ мужньо тримали оборону", - йдеться в повідомленні.

Держприкордонслужба продовжує активно діяти спільно з Збройними силами України та Нацгвардією, аби спинити ворога, який напав на нашу країну.

Нагадаємо, вранці на острові Зміїному російські окупанти з погрозами вимагали від українських прикордонників здатися. Агресор використав міжнародний канал зв’язку з безпеки судноплавства.

Зміїний – острів у Чорному морі, входить до складу Кілійського району Одеської області. Житлові споруди на острові становлять селище Біле Одеської області.

Статус Зміїного мав велике значення під час розгляду в Міжнародному суді ООН територіальної суперечки між Україною і Румунією про делімітацію континентального шельфу та виключної економічної зони, багатих запасами нафти і газу. 3 лютого 2009 року було ухвалено рішення, згідно з яким Зміїний визнано островом, а не скелею.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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