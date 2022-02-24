Генштаб ЗСУ: в Україну введено понад 60 батальйонних тактичних груп ЗС РФ

Станом на 20:00 24 лютого Російська Федерація продовжує ведення повномасштабної агресії проти України. На цей час з 90 батальйонних тактичних груп на територію України введено понад 60. Основні зусилля противник зосереджує на Слобожанському, Сіверському, Таврійському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"З дозволу ще одного «братського народа» з Республіки Білорусь проводяться демонстраційні дії вздовж північної ділянки державного кордону України літаками Су-25СМ з аеродрому Лунінець. Вже зрозумілий підступний план російських загарбників. Основною метою операції є блокування Києва, створення сухопутного коридору до півострова Крим та самопроголошеної Придністровсько-Молдавської республіки", - зазначили в пресслужбі.

Для цього висаджено повітряний тактичний десант - до 200 російських солдатів - на аеродромі Гостомель.

Ще одна мета загарбника - завдати втрати критично важливій цивільній інфраструктурі, яка регулярно зазнає ракетно-авіаційних ударів.

Також ведуться бої на підступах до Херсона. Противник намагається обійти місто зі сходу та продовжити наступ у напрямку Миколаєва. Завдано двох ракетних ударів по Буялику.

Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції для відсічі збройній агресії. Механізовані та танкові підрозділи ведуть оборону на півночі по рубежу Перемога-Глухів. Колона російських окупантів зупинена. 1 ОТБр продовжує бій на околиці Чернігова. На Слобідському напрямку ведеться оборона по рубежу ДОВЖАНКА, ДВОРІЧНА, АРТЕМІВКА, КУТУЗІВКА, ХАРКІВ, ДЕРГАЧІ, ДОВЖИК, МУРАХА, ОХТИРКА, СУМИ.

"Противник має вкрай низький моральний стан. Красномовний приклад – оборона Сум та Охтирки. В Охтирці малочисельний підрозділ забезпечення, озброєний лише стрілецькою зброєю, зачистив рідне місто від штурмового батальйону росіян. Військові звертаються до громадян: кожна пляшка запалювальної суміші з даху на ворожий танк, кожен постріл з мисливської зброї по авто окупанта різко знижує наступальні апетити загарбників, надає значну перевагу силам оборони у відсічі збройної агресії", - наголосили у Штабі.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада запровадила в Україні воєнний стан. Оприлюднено також детальну інформацію про введення комендантської години в регіонах.