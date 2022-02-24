Канада скасовує дозволи на імпорт з Росії і не видаватиме нових

Також країна ввела нові санкції проти 58 осіб та організацій, які пов'язані з РФ. Серед них - так звана група Вагнера.

Канада ввела жорсткіші санкції проти Росії після її вторгнення в Україну, серед них - скасування дозволів на імпорт з Російської Федерації, повідомляє канадський телеканал CP24.

За словами прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, нові санкції будуть спрямовані проти 58 осіб та організацій, пов'язаних з Росією. Це політична еліта РФ і члени сімей, члени радбезу, приватна військова компанія Вагнера, а також великі російські банки.

Канада анулює чинні експортні дозволи для Росії та не видаватиме нових.

Канадський прем'єр повідомив, що його країна приділить велику увагу імміграційним заявам українців. Також запрацює спеціальна телефонна лінія для всіх, хто має термінові питання щодо імміграції.

Нагадаємо, 23 лютого Джастін Трюдо оголосив про впровадження нового пакету санкцій проти Росії. Також Канада відправила Україні летальну зброю.

Сьогодні, 24 лютого, Польща скасувала всі коронавірусні обмеження для охочих виїхати українців. Усі пункти пропуску Львівської митниці працюють у штатному режимі.