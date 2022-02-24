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Уряд увів в дію план цивільного захисту в умовах воєнного стану

Рішення ухвалили для максимально ефективної оборони держави та захисту українців.

Уряд увів в дію план цивільного захисту в умовах воєнного стану
Фото: НПУ

Під час засідання Кабмін ухвалив рішення ввести в дію план цивільного захисту.

Про це повідомили в пресслужбі КМУ.

"Рішення дозволить максимально скоординувати всі органи влади, обласні державні адміністрації в умовах воєнного стану. Крім того, це дозволяє направити всі необхідні ресурси й швидко та ефективно використовувати це для потреб наших військових", - сказав на засіданні Кабміну прем'єр Денис Шмигаль.

Уряд доручив обласним адміністраціям активізувати роботу з евакуації цивільного населення в місцях, де тривають активні бойові дії.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада запровадила воєнний стан. Кабміну доручили невідкладно ввести в дію план запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні та забезпечити відповідне фінансування. ДСНС, обласні адміністрації та інші держоргани та установи отримали доручення привести систему цивільного захисту в готовність.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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