Уряд увів в дію план цивільного захисту в умовах воєнного стану

Рішення ухвалили для максимально ефективної оборони держави та захисту українців.

Під час засідання Кабмін ухвалив рішення ввести в дію план цивільного захисту.

Про це повідомили в пресслужбі КМУ.

"Рішення дозволить максимально скоординувати всі органи влади, обласні державні адміністрації в умовах воєнного стану. Крім того, це дозволяє направити всі необхідні ресурси й швидко та ефективно використовувати це для потреб наших військових", - сказав на засіданні Кабміну прем'єр Денис Шмигаль.

Уряд доручив обласним адміністраціям активізувати роботу з евакуації цивільного населення в місцях, де тривають активні бойові дії.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада запровадила воєнний стан. Кабміну доручили невідкладно ввести в дію план запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні та забезпечити відповідне фінансування. ДСНС, обласні адміністрації та інші держоргани та установи отримали доручення привести систему цивільного захисту в готовність.