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Російські окупанти залишають на дорогах нічні мітки, - Геращенко

Радник міністра МВС порадив засипати їх землею або ж замалювати.

Російські окупанти залишають на дорогах нічні мітки, - Геращенко
Антон Геращенко
Фото: mvs.gov.ua

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі повідомив, що російські окупанти залишають на українських дорогах так звані нічні мітки.

"Якщо побачите - замалюйте або сипте землею", - написав Геращенко.

Також він порадив затримувати на місці тих, хто знімає пересування колон української військової техніки, або ж повідомляти про них за номером 102.

Нагадаємо, з російських кораблів та авіації атакували острів Зміїний. Окупанти вели вогонь по острову зі ствольної корабельної зброї.

На Гостомельський аеропорт висадився ворожий десант. Збройні сили України завдали артилерійського удару по аеропорту.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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