Російські окупанти залишають на дорогах нічні мітки, - Геращенко

Радник міністра МВС порадив засипати їх землею або ж замалювати.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі повідомив, що російські окупанти залишають на українських дорогах так звані нічні мітки.

"Якщо побачите - замалюйте або сипте землею", - написав Геращенко.

Також він порадив затримувати на місці тих, хто знімає пересування колон української військової техніки, або ж повідомляти про них за номером 102.

Нагадаємо, з російських кораблів та авіації атакували острів Зміїний. Окупанти вели вогонь по острову зі ствольної корабельної зброї.

На Гостомельський аеропорт висадився ворожий десант. Збройні сили України завдали артилерійського удару по аеропорту.