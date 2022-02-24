Російські окупанти залишають на дорогах нічні мітки, - Геращенко

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі повідомив, що російські окупанти залишають на українських дорогах так звані нічні мітки.
"Якщо побачите - замалюйте або сипте землею", - написав Геращенко.
Також він порадив затримувати на місці тих, хто знімає пересування колон української військової техніки, або ж повідомляти про них за номером 102.
Нагадаємо, з російських кораблів та авіації атакували острів Зміїний. Окупанти вели вогонь по острову зі ствольної корабельної зброї.
На Гостомельський аеропорт висадився ворожий десант. Збройні сили України завдали артилерійського удару по аеропорту.