Після жорсткого бою українські бійці втратили контроль над Чорнобильским майданчиком. Стан обʼєктів ЧАЕС і сховища ядерних відходів невідомий.

Про це в коментарі пресі повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Після абсолютно беззмістовної атаки росіян на цьому напрямку неможливо говорити про те, що ЧАЕС у безпеці. Це одна з надсерйозних загроз Європі сьогодні. Знаючи звички росіян, напевно вони вже готують провокаційні речі на ЧАЕС. Чи скористаються пошкодженнями, отриманими обʼєктами під час атаки, щоб звинуватити в цьому Україну, чи самі пошкодять ці безумовно надзвичайно небезпечні обʼєкти", – зазначив він.

Оновлення. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль додав, що Чорнобильська зона і всі обʼєкти ЧАЕС взяти під контроль окупантів. Жертв і постраждалих, за даними керівництва зони відчуження, немає.

Нагадаємо, що вдень війська окупантів, що рухаються з території Білорусі, увійшли до зони Чорнобильської АЕС. Президент Володимир Зеленський назвав вторгнення в Чорнобиль оголошенням війни всій Європі.