Ворожі війська увійшли в Зону ЧАЕС з боку Білорусі

Війська окупантів, що рухаються з території Білорусі, увійшли до Зони Чорнобильської АЕС. Таку інформацію поширив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, бійці Нацгвардії, що охороняють сховище небезпечних радіоактивних відходів, чинять запеклий опір.

"Якщо внаслідок ударів артилерії окупантів буде зруйновано сховище ядерних відходів, то радіоактивний пил може накрити території України, Білорусі та країн ЄС!" - написав Геращенко.

Президент Володимир Зеленський назвав вторгнення в Чорнобиль оголошенням війни усій Європі. За його словами, українські захисники роблять усе, щоб не повторилася трагедія 86 року.

Російські окупаційні сили намагаються захопити #Чорнобильську_АЕС. Наші захисники віддають життя, щоб трагедія 86-го року не повторилася. Повідомив про це @SwedishPM. Це оголошення війни всій Європі. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

Нагадаємо, військова техніка ворога з території Білорусі пішла на прорив Київської області близько 13.00 через пункт пропуску "Вільча". Також унаслідок ракетного удару по військовому обʼєкту в Броварах загинули шестеро осіб, 12 людей поранено. Обстріли були також у Білоцерківському, Вишгородському, Броварському, Фастівському, Обухівському, Бориспільському районах.