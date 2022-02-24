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Ворожі війська увійшли в Зону ЧАЕС з боку Білорусі

Нацгвардія тримає оборону.

Ворожі війська увійшли в Зону ЧАЕС з боку Білорусі
архівне фото
Фото: http://masterok.livejournal.com

Війська окупантів, що рухаються з території Білорусі, увійшли до Зони Чорнобильської АЕС. Таку інформацію поширив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, бійці Нацгвардії, що охороняють сховище небезпечних радіоактивних відходів, чинять запеклий опір.

"Якщо внаслідок ударів артилерії окупантів буде зруйновано сховище ядерних відходів, то радіоактивний пил може накрити території України, Білорусі та країн ЄС!" - написав Геращенко.

Президент Володимир Зеленський назвав вторгнення в Чорнобиль оголошенням війни усій Європі. За його словами, українські захисники роблять усе, щоб не повторилася трагедія 86 року.

Нагадаємо, військова техніка ворога з території Білорусі пішла на прорив Київської області близько 13.00 через пункт пропуску "Вільча". Також унаслідок ракетного удару по військовому обʼєкту в Броварах загинули шестеро осіб, 12 людей поранено. Обстріли були також у Білоцерківському, Вишгородському, Броварському, Фастівському, Обухівському, Бориспільському районах.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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