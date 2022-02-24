У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні

Росія ставить за мету "демілітаризацію та денацифікацію України".

Терміни "військової операції Росії на Донбасі" визначатимуться її "результативністю та відповідністю". Їх визначатиме верховний головнокомандувач – президент РФ Володимир Путін.

Про це повідомляє російське агентство РБК.

У Кремлі наголосили, що цілі "кампанії" глава російської держави вже називав – це "демілітаризація та денацифікація України".

"В ідеалі потрібно звільнити Україну та зачистити її від пронацистськи налаштованих людей", - відповів речник Кремля Дмитро Пєсков на прохання пояснити, що мається на увазі під денацифікацією.

Пєсков також вказав на необхідність "нейтралізації військового потенціалу", який останнім часом "добре" зріс.

Нагадаємо, міністр оборони України закликав усіх, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, йти до лав тероборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці також можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Президент зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу. Докладно – тут.