У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
Указ про надзвичайний стан пропонує низку обмежень. Драфт документу
Указ про надзвичайний стан пропонує низку обмежень. Драфт документу
По центрах військового управління в Києві і Харкові вдарили ракети
По центрах військового управління в Києві і Харкові вдарили ракети
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
ГоловнаПолітика

У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні

Росія ставить за мету "демілітаризацію та денацифікацію України".

У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні
Фото: EPA/UPG

Терміни "військової операції Росії на Донбасі" визначатимуться її "результативністю та відповідністю". Їх визначатиме верховний головнокомандувач – президент РФ Володимир Путін.

Про це повідомляє російське агентство РБК.

У Кремлі наголосили, що цілі "кампанії" глава російської держави вже називав – це "демілітаризація та денацифікація України".

"В ідеалі потрібно звільнити Україну та зачистити її від пронацистськи налаштованих людей", - відповів речник Кремля Дмитро Пєсков на прохання пояснити, що мається на увазі під денацифікацією. 

Пєсков також вказав на необхідність "нейтралізації військового потенціалу", який останнім часом "добре" зріс.

Нагадаємо, міністр оборони України закликав усіх, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, йти до лав тероборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці також можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців. 

Президент зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу. Докладно – тут

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також