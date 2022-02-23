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Більшість вимог опозиції щодо Указу про надзвичайний стан враховано, - Железняк

Комітет оборони вже збирається для обговорення документу.

Більшість вимог опозиції щодо Указу про надзвичайний стан враховано, - Железняк
Фото: Анна Стешенко

Народні депутати врахували більшість вимог, які були висунуті представниками опозиції до Указу про надзвичайний стан.

Про це кореспонденту LB.ua повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Він зазначив, що в оновленому указі прибрали всі спірні пункти, окрім: "заборона на виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів".

"Можна сказати, компроміс знайдено. Комітет оборони вже збирається", - написав Железняк.

Він також отприлюднив у Telegram фото з текстом проєкту документа.

Фото: Ярослав Железняк

Фото: Ярослав Железняк

Фото: Ярослав Железняк

Як повідомляли, на території України, крім Донеччини і Луганщини, буде запроваджено надзвичайний стан. Рішення про ступінь обмежень ухвалюватимуть обласні комісії. НС запроваджують спочатку 30 днів, потім у разі потреби його дію буде продовжено ще 30 днів. Як зазначив секретар СНБО Олексій Данілов, радикально на житті українців це не відобразиться. 

Указ про введення надзвичайного стану на територій України (крім Донецької і Луганської областей) не передбачає встановлення особливого режиму вʼїзду і виїзду в Україну та за її межі. Також не передбачається обмеження свободи пересування.

Надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях запроваджується Указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента України.

СБУ вважає рішення запровадити надзвичайний стан "необхідним та виваженим".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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