В Указі Президента про запровадження надзвичайного стану в Україні міститься низка обмежувальних положень. Оскільки правовий режим надзвичайного стану запроваджується на території всієї країни, передбачено особливий порядок в’їзду/виїзду. Зокрема це стосується військовозобов’язаних.

Про це член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський розповів журналістам у кулуарах парламенту.

"Це означає, що може бути запроваджено певні особливості виїзду. Мова проте, що військовозобов’язаним, призовникам без згоди Центрів комплектування (військкоматів, – ред.) заборонено змінювати місце проживання. Тобто за кордон, відповідно, їм також буде заборонено виїзд", – пояснив народний депутат.

Також, зазначив Веніславський, це дозволяє органам Держприкордонслужби, СБУ обмежувати в’їзд на територію України осіб, перебування яких становитиме загрозу з негативними наслідками, для запобігання яким і буде введено режим НС.

Він пояснив, що обмеження руху транспорту та його огляд, заборона масових заходів, комендантська година, перевірка документів у громадян та огляд їхніх речей тощо можуть бути запроваджені за потреби. Тобто якщо потенційні загрози перетворюватимуться у реальні.

Як повідомляли, на території України, крім Донеччини і Луганщини, буде запроваджено надзвичайний стан. Рішення про ступінь обмежень ухвалюватимуть обласні комісії. НС запроваджують спочатку 30 днів, потім у разі потреби його дію буде продовжено ще 30 днів. Як зазначив секретар СНБО Олексій Данілов, радикально на житті українців це не відобразиться.

Указ про введення надзвичайного стану на територій України (крім Донецької і Луганської областей) не передбачає встановлення особливого режиму вʼїзду і виїзду в Україну та за її межі. Також не передбачається обмеження свободи пересування.

Надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях запроваджується Указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента України.