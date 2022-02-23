"Без прогнозів чітко знаю, як буде діяти наша армія", – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не збирається прогнозувати подальші дії Росії, але впевнений, що українська армія готова до всього.

Про це він повідомив у коментарі журналісту під час спільного з президентами Польщі і Литви брифінгу.

"Я думаю, це більш серйозні речі, ніж прогноз погоди. Прогнозувати, які кроки можуть бути від РФ, сепаратистів, особистих рішень президента РФ – я не можу сказати. Але я без прогнозів чітко знаю, як буде діяти наша армія. Прошу вибачення – ці кроки щодо обороноздатності і захисту нашої держави буду знати тільки я і наша армія. І, повірте, ми до всього готові", – запевнив глава України.

Президент Литви Гітанас Науседа також сказав, що навряд хтось може спрогнозувати подальші дії.

"Російська сторона значною мірою залежить від реагування західних країн. Ми можемо частково радіти, тому що дії Росії викликали обʼєднану реакцію, ми бачимо єдиний голос засудження. Риторики сьогодні не досить, нам потрібні сильні рішення", – зазначив він.

Президент Польщі Анджей Дуда зауважив, що йому складно зрозуміти, чому російська влада діє так, щоб повернутись до часів, коли росіянам забороняли вʼїзд до інших країн. Він також закликав світ реагувати на дії Росії для стримування агресора. Він додав, що якщо Володимир Путін далі топтатиме міжнародне право, то посилення санкцій буде необхідністю.

Нагадаємо, Польща і Литва разом із Україною входять Люблінського трикутника. Президенти Науседа і Дуда прибули до Києва 23 лютого для висловлення підтримки Україні через посилення російської агресії.