Верховна Рада збереться увечері на засідання для голосування за введення НС

Поки що указу президента у депутатів нема.

Верховна Рада збереться на засідання о 17-18 годині для голосування за введення надзвичайного стану.

Про це LB повідомили декілька депутатів з різних фракцій. Інформацію підтвердила депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

"Сьогодні після засідання комітетів о 17-18 буде засідання для введення НС. У партійному чаті нас попередили, щоб ми нічого іншого не планували на цей час", – сказав нардеп "Слуги народу" Ростислав Тістик.

Водночас член профільного Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко додав, що планове засідання комітету планується лише о 14-30. Указ президента про введення надзвичайного стану ще не обговорювали – депутатам поки не надали текст указ.

Нагадаємо, після засідання Ради нацбезпеки і оборони 23 лютого секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про рішення впровадити режим надзвичайного стану по всій території України, крім Донеччини і Луганщини. Там через війну діє особливий правовий режим.

Рішення має затвердити парламент. Обмеження будуть вводитися окремо до кожної області, залежно від рівня загрози. НС діятиме принаймні 30 днів, за необхідності його буде продовжено ще на 30.