Росія евакуйовує з України своїх дипломатів

Росія планує евакуювати працівників посольства і консульств з України.
Про це 22 лютого заявили в російському МЗС.
Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило заяву, в якій пояснило "причини" такого кроку.
Серед них - неодноразові напади на будівлі посольства в Києві, генконсульств в Одесі, Львові та Харкові, "погрози" дипломатам, а також "провокації" до Російського центру науки і культури.
Російське МЗС заявило, що "київська влада не реагувала на те, що відбувається".
Нагадаємо, 22 лютого у Верховній Раді зареєстрували два проєкти постанов про розірвання/припинення дипломатичних відносин з Російською Федерацією.
Розгляне питання розриву дипломатичних відносин із Росією і Президент України Володимир Зеленський.