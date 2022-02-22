Росія евакуйовує з України своїх дипломатів

В МЗС РФ заявили, що персонал посольства і консульств вивезуть найближчим часом.

Росія планує евакуювати працівників посольства і консульств з України.

Про це 22 лютого заявили в російському МЗС.

Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило заяву, в якій пояснило "причини" такого кроку.

Серед них - неодноразові напади на будівлі посольства в Києві, генконсульств в Одесі, Львові та Харкові, "погрози" дипломатам, а також "провокації" до Російського центру науки і культури.

Російське МЗС заявило, що "київська влада не реагувала на те, що відбувається".

Нагадаємо, 22 лютого у Верховній Раді зареєстрували два проєкти постанов про розірвання/припинення дипломатичних відносин з Російською Федерацією.

Розгляне питання розриву дипломатичних відносин із Росією і Президент України Володимир Зеленський.