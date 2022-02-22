Зеленський сьогодні проведе зустріч із головами парламентських фракцій та груп

Сьогодні президент Володимир Зеленський проведе зустріч із головами парламентських фракцій та груп.

Про це повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

За даними джерел LB.ua, засідання відбудеться в Офісі президента о 19:00.

Також ввечері планується звернення Зеленського до українців.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила звернення у звʼязку з визнанням Росією "незалежності" ОРДЛО. Текст документу був узгоджений всіма депутатськими фракціями і групами. Голова профільного комітету парламенту Олександр Мережко у коментарі журналістам пояснив, що Рада в заяві засуджує визнання ОРДЛО, просить ввести секторальні та персональні санкції проти РФ та зупинити "Північній потік".

Україна також заропонувала західним партнерам список санкцій проти РФ, які будуть найбільш ефективними, зокрема заборону на експорт і імпорт високих технологій.

У США впровадили додаткові санкції, пов'язані із визнанням Росією окупованих нею територій Донецької та Луганської областей незалежними "республіками". Обмежувальні заходи стосуються всіх, хто причетний до діяльності незаконних формувань на окупованій території України.

Про санкції проти пʼяти російських банків та трьох олігархів також сьогодні оголосила Велика Британія.