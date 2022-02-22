Верховна Рада ухвалила звернення через визнання Росією "незалежності" ОРДЛО

Верховна Рада ухвалила звернення у звʼязку з визнанням Росією "незалежності" ОРДЛО. Текст документу узгоджений всіма депутатськими фракціями і групами.
За проголосували 336 депутатів. "Слуга народу" – 224, ОПЗЖ – 3, "Європейська солідарність" – 25, "Батьківщина" – 21, "За майбутнє" – 16, "Голос" – 17, решта – позафракційні.
Один із авторів звернення – голова парламенту Руслан Стефанчук – під час представлення документу оголосив, що Росія здійснила акт чергової агресії та грубо порушила суверенітет і територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів України, а також порушила низку міжнародних актів.
Голова профільного комітету парламенту Олександр Мережко у коментарі журналістам пояснив, що Рада в заяві засуджує визнання ОРДЛО, просить ввести секторальні та персональні санкції проти РФ та зупинити Північній потік.
"Ухваливши зазначене рішення, Російська Федерація в односторонньому порядку де-факто вийшла з Мінських домовленостей, підписантом яких вона є, а також зруйнувала відповідний переговорний процес на рівні країн-учасниць Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей.
У рамках процесу мирного врегулювання та законодавством України визначені поняття тимчасово окупованих територій як "окремі райони Донецької і Луганської областей" та межі цих тимчасово окупованих Російською Федерацією українських територій. Будь-яких інших утворень на території зазначених областей України не існує. Україна залишається відданою політико-дипломатичному шляху врегулювання міжнародного збройного конфлікту.
У розвиток своїх попередніх Заяв щодо збройної агресії Російської Федерації проти України Верховна Рада України":
- наголошує, що Крим і ОРДЛО – це Україна
- заявляє про відсутність юридичних наслідків ухваленого РФ рішення та закликає вжити всіх заходів для скасування протиправних рішень, спрямованих на підрив суверенітету
- закликає іноземних партнерів не визнавати незалежність самопроголошених утворень в ОРДЛО
- констатує, що РФ є агресором – стороною конфлікту, і весь цей час її війська знаходились і продовжують знаходитись на тимчасово окупованій території
- засуджує та покладає відповідальність на РФ за різке погіршення безпекової ситуації, масову дезінформацію та пропаганду, які використовувались нею для надуманого приводу визнання ОРДЛО
- підтримує запит до держав-членів Будапештського меморандуму з вимогою провести негайні консультації
- закликає запровадити додаткові жорсткі секторальні, фінансові та персональні санкції проти РФ та її керівництва включно з замороженням запуску “Північного потоку-2”, відключенням Росії від SWIFT та забороною експорту до РФ високих технологій
Нагадаємо, обидві палати російського парламенту сьогодні ратифікували укази президента РФ Володимира Путіна щодо визнання незаконних окупаційних формувань у ОРДЛО.