Верховна Рада ухвалила звернення через визнання Росією "незалежності" ОРДЛО

Верховна Рада ухвалила звернення у звʼязку з визнанням Росією "незалежності" ОРДЛО. Текст документу узгоджений всіма депутатськими фракціями і групами.

За проголосували 336 депутатів. "Слуга народу" – 224, ОПЗЖ – 3, "Європейська солідарність" – 25, "Батьківщина" – 21, "За майбутнє" – 16, "Голос" – 17, решта – позафракційні.

Один із авторів звернення – голова парламенту Руслан Стефанчук – під час представлення документу оголосив, що Росія здійснила акт чергової агресії та грубо порушила суверенітет і територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів України, а також порушила низку міжнародних актів.

Голова профільного комітету парламенту Олександр Мережко у коментарі журналістам пояснив, що Рада в заяві засуджує визнання ОРДЛО, просить ввести секторальні та персональні санкції проти РФ та зупинити Північній потік.

"Ухваливши зазначене рішення, Російська Федерація в односторонньому порядку де-факто вийшла з Мінських домовленостей, підписантом яких вона є, а також зруйнувала відповідний переговорний процес на рівні країн-учасниць Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей.

У рамках процесу мирного врегулювання та законодавством України визначені поняття тимчасово окупованих територій як "окремі райони Донецької і Луганської областей" та межі цих тимчасово окупованих Російською Федерацією українських територій. Будь-яких інших утворень на території зазначених областей України не існує. Україна залишається відданою політико-дипломатичному шляху врегулювання міжнародного збройного конфлікту.

У розвиток своїх попередніх Заяв щодо збройної агресії Російської Федерації проти України Верховна Рада України":

наголошує, що Крим і ОРДЛО – це Україна

заявляє про відсутність юридичних наслідків ухваленого РФ рішення та закликає вжити всіх заходів для скасування протиправних рішень, спрямованих на підрив суверенітету

закликає іноземних партнерів не визнавати незалежність самопроголошених утворень в ОРДЛО

констатує, що РФ є агресором – стороною конфлікту, і весь цей час її війська знаходились і продовжують знаходитись на тимчасово окупованій території

засуджує та покладає відповідальність на РФ за різке погіршення безпекової ситуації, масову дезінформацію та пропаганду, які використовувались нею для надуманого приводу визнання ОРДЛО

підтримує запит до держав-членів Будапештського меморандуму з вимогою провести негайні консультації

закликає запровадити додаткові жорсткі секторальні, фінансові та персональні санкції проти РФ та її керівництва включно з замороженням запуску “Північного потоку-2”, відключенням Росії від SWIFT та забороною експорту до РФ високих технологій

Нагадаємо, обидві палати російського парламенту сьогодні ратифікували укази президента РФ Володимира Путіна щодо визнання незаконних окупаційних формувань у ОРДЛО.