ГПУ відкрила кримінальне провадження через заклики Держдуми і Радбезу РФ визнати "ЛДНР"

"Їздити на шопінг членам цього закритого клубу "по закордонах" стане важко – обіцяємо", - заявила генпрокурор Венедіктова.

У Генеральній прокуратурі України відкрили кримінальне провадження після заяв депутатів Держдуми і учасників засідання Радбезу РФ про визнання "ЛДНР".

Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці генпрокурор Ірина Венедіктова.

"Наші дії: реєстрація кримінального провадження за ч.2 ст. 110 КК України - публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України, вчинені представником влади. Я не маю права реагувати емоційно: не можу жартувати, висловлюватись на будь-якій мові, крім процесуальної, відправляти прокльони на адресу недругів – все це закон мені робити не дозволяє. Але саме закон змушує нас реагувати на скоєний злочин і нести відповідальність за процесуальну перспективу справ", - написала Венедіктова.

Вона зауважила, що "наші українські прокурори займуться цією справою "по повній програмі".

"Їздити на шопінг членам цього закритого клубу "по закордонах" стане важко – обіцяємо", - додала Генпрокурор.

Нагадаємо, сьогодні російський президент зібрав Раду безпеки РФ для обговорення ситуації на Донбасі. Члени засідання висловилися за визнання самопроголошених республік.

15 лютого Держдума підтримала направлення Путіну звернення про визнання "ДНР" і "ЛНР".

А прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін підтвердив, що російський уряд уже багато місяців готується до визнання "ЛДНР".