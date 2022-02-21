Гра у покер: як Путін програє на власному полі
Гра у покер: як Путін програє на власному полі
Путін визнав "незалежність і суверенітет" ОРДЛО та дав завдання парламенту ратифікувати це
Путін визнав "незалежність і суверенітет" ОРДЛО та дав завдання парламенту ратифікувати це
Ми будемо захищати свою землю. Маючи підтримку партнерів чи не маючи. Виступ Володимира Зеленського у Мюнхені
Ми будемо захищати свою землю. Маючи підтримку партнерів чи не маючи. Виступ Володимира Зеленського у Мюнхені
Макрон після телефонної розмови з Путіним подзвонив Зеленському
Макрон після телефонної розмови з Путіним подзвонив Зеленському
ЗМІ повідомили, що з маєтку Медведчука вивозять майно (оновлено)
ЗМІ повідомили, що з маєтку Медведчука вивозять майно (оновлено)
У Донецьку пролунав вибух, - соцмережі
У Донецьку пролунав вибух, - соцмережі
Телеканал "Росія-24" анонсував звернення Путіна до росіян "найближчим часом"
Телеканал "Росія-24" анонсував звернення Путіна до росіян "найближчим часом"
Олег Сенцов: «Якщо почнеться вторгнення – я піду на війну»
Олег Сенцов: «Якщо почнеться вторгнення – я піду на війну»
"Рішення буде прийнято сьогодні", – Путін про визнання ​терористичних "ДНР" і "ЛНР"
"Рішення буде прийнято сьогодні", – Путін про визнання ​терористичних "ДНР" і "ЛНР"
ГоловнаСуспільствоПодії

ГПУ відкрила кримінальне провадження через заклики Держдуми і Радбезу РФ визнати "ЛДНР"

"Їздити на шопінг членам цього закритого клубу "по закордонах" стане важко – обіцяємо", - заявила генпрокурор Венедіктова.

ГПУ відкрила кримінальне провадження через заклики Держдуми і Радбезу РФ визнати "ЛДНР"
Ірина Венедіктова
Фото: Офіс генерального прокурора

У Генеральній прокуратурі України відкрили кримінальне провадження після заяв депутатів Держдуми і учасників засідання Радбезу РФ про визнання "ЛДНР".

Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці генпрокурор Ірина Венедіктова.

"Наші дії: реєстрація кримінального провадження за ч.2 ст. 110 КК України - публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України, вчинені представником влади. Я не маю права реагувати емоційно: не можу жартувати, висловлюватись на будь-якій мові, крім процесуальної, відправляти прокльони на адресу недругів – все це закон мені робити не дозволяє. Але саме закон змушує нас реагувати на скоєний злочин і нести відповідальність за процесуальну перспективу справ", - написала Венедіктова.

Вона зауважила, що "наші українські прокурори займуться цією справою "по повній програмі". 

"Їздити на шопінг членам цього закритого клубу "по закордонах" стане важко – обіцяємо", - додала Генпрокурор.

Нагадаємо, сьогодні російський президент зібрав Раду безпеки РФ для обговорення ситуації на Донбасі. Члени засідання висловилися за визнання самопроголошених республік.

15 лютого Держдума підтримала направлення Путіну звернення про визнання "ДНР" і "ЛНР".

А прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін підтвердив, що російський уряд уже багато місяців готується до визнання "ЛДНР".

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також