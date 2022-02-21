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​Бойовики обстріляли селище Новолуганське. Є жертви

Внаслідок обстрілу населений пункт залишився без світла і опалення.

​Бойовики обстріляли селище Новолуганське. Є жертви
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Російсько-окупаційні війська обстріляли смт Новолуганське, є жертви. 

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

"За оперативною інформацією, пошкоджені об'єкти інфраструктури. Селище залишилося без світла і опалення, перебито газогін. Внаслідок обстрілу загинув цивільний чоловік", - написав Кириленко.

О 17.55 голова ОДА на своїй сторінці в соцмережі повідомив, що загиблий - 1970 року народження.

Фото: Голова Донецької ОДА Павло Кириленко

Фото: Голова Донецької ОДА Павло Кириленко

Фото: Голова Донецької ОДА Павло Кириленко

Нагадаємо, сьогодні через обстріли бойовиків зупинила роботу Донецька фільтрувальна станція, без водопостачання залишилося майже 30 тисяч мешканців.

Також бойовики, окрім міста Щастя, обстріляли Врубівку. В результаті обстрілів у населених пунктах було пошкоджено лінії електропередач, насосну станцію, резервуарний парк зберігання залишків мазуту.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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