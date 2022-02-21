Російсько-окупаційні війська обстріляли смт Новолуганське, є жертви.
Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
"За оперативною інформацією, пошкоджені об'єкти інфраструктури. Селище залишилося без світла і опалення, перебито газогін. Внаслідок обстрілу загинув цивільний чоловік", - написав Кириленко.
О 17.55 голова ОДА на своїй сторінці в соцмережі повідомив, що загиблий - 1970 року народження.
Нагадаємо, сьогодні через обстріли бойовиків зупинила роботу Донецька фільтрувальна станція, без водопостачання залишилося майже 30 тисяч мешканців.
Також бойовики, окрім міста Щастя, обстріляли Врубівку. В результаті обстрілів у населених пунктах було пошкоджено лінії електропередач, насосну станцію, резервуарний парк зберігання залишків мазуту.