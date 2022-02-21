Весна у Києві розпочалася ще 6 лютого – майже на місяць раніше від кліматичної норми

Цьогорічна зима в столиці тривала лише 48 днів і виявилася найкоротшою за історію спостережень.

Кліматична весна у Києві розпочалася ще з 6 лютого. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньодобова температура повітря стабільно перевищує 0°С.

"Це свідчить про те, що до Києва завітала метеорологічна весна, майже на місяць раніше від кліматичної норми", – йдеться на сторінці ЦГЗ ім. Срезневського у фейсбуці.

За даними фахівців, зима в столиці, яка розпочалася 20 грудня і закінчилась 5 лютого, тривала лише 48 днів. Це на півтора місяця менше за середні багаторічні показники.

Таким чином цьогорічна зима в Києві виявилася найкоротшою за історію спостережень, за винятком 2019-2020 рр., коли "вона взагалі не спостерігалась".

"Зважаючи на прогноз Українського гідрометцентру, середньодобові температури у Києві і надалі будуть позитивними", – зазначили у ЦГЗ ім. Срезневського.

Нагадаємо, 2021 рік у Києві увійшов до "двадцятки" найтепліших і найсухіших за 140 років. Найхолодніше торік було 20 січня – мінус 20,2°С, найспекотніше – 24 червня, коли температура у затінку сягнула +35,5°С.

Загалом у 2021 році у Києві було зафіксовано 25 температурних рекордів, причому найбільше їх було у січні і червні – відповідно 9 та 10.