Рішення про напад у Кремлі написано, але лишається маневр для політико-дипломатичного вирішення, – Резніков

Станом на сьогодні всіх складових ударних формувань на українських кордонах все ще нема.

Міністр оборони України Олексій Резніков пояснив докладніше свої слова про те, що станом на зараз Росія не сформувала ударних угруповань на українських кордонах.

На брифінгу 21 лютого він зазначив, що для своїх заяв використовує стандарти військової науки: "Коли я кажу про відсутність ударного угруповання – це означає, що нема всіх складових, які мають належати до цього".

Резніков підкреслив, що ніхто в Україні не принижує загрози.

"Коли вам казали, що буде 16 лютого напад – ми казали, що це неможливо, тому що немає для цього готовності. Його не було 17. Його не було 20. Тому я вам кажу: його немає і не буде сьогодні, 21. Це не означає, що якщо вони приймуть рішення в Кремлі, вони не зможуть цього зробити. Зможуть. У них може бути такий план. І точно він навіть написаний. Але я переконаний, що станом на сьогоднішній день маневр для політико-дипломатичного вирішення нерозвʼязання масштабної війни існує і залишається", – зазначив він.

Резніков додав, що для формування всіх складових ударного угруповання потрібен час. Він закликав не розганяти паніку.

Нагадаємо, кілька днів тому президент США Джо Байден оголосив, що має підстави говорити про вже ухвалене рішення президента РФ Володимира Путіна щодо повномасштабного вторгнення в Україну. Президент США зазначив, що наразі можна спостерігати швидку ескалацію ситуації в Україні.