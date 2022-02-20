Я пишаюся тим, як наші військові тримають удар противника, - Резніков

На полях Мюнхенської безпекової конференції відбулася низка бесід міністра оборони Олексія Резнікова з міжнародними партнерами України, зокрема, з міністеркою оборони Канади Анітою Ананд, міністром оборони Швеції Петером Гультквістом, міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен та представниками інших країн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Співрозмовники Резнікова відмітили, що спроможність українського суспільства витримувати тиск та професіоналізм ЗСУ суттєво впливають на плани Росії вдатися до ескалації.

У відомстві нагадали, що у зоні ООС четвертий день спостерігається загострення. Впродовж 1,5 місяців з початку року фіксувалося 2-5 обстрілів позицій Об’єднаних сил та населених пунктів на добу. 17 лютого було зафіксовано 60 обстрілів, 18 лютого — 66, а 19 лютого — вже 136.

"Я пишаюся тим, як наші військові зараз тримають цей удар. Вони діють дуже зважено і знають, як відповідати філігранно. Саме тому весь потік фейків, які продукує російська пропаганда, не має жодного ефекту. Їм ніхто не вірить. Сьогодні зранку вкинуто чергові порції брехні, нові відео про вигадані події. Нагромадження цих нісенітниць лише переконує усіх, що Україна захищається від підлого агресора, який ладен принести в жертву жінок та дітей, щоб зруйнувати мир. У найближчий період нам слід бути готовими стримувати високий тиск. Ворог намагається розхитати України з середини. Залякати і змусити до капітуляції. Але ми вистоїмо. Ми вже зламали ворожій сценарій", — відзначив Резніков.

Нагадаємо, що упродовж 19 лютого з боку збройних формувань Росії зафіксовано 136 порушень режиму припинення вогню, 116 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців загинули. Четверо військовослужбовців отримали поранення.

19 лютого окупанти обстріляли КПВВ у Щасті Луганської області.

Український військовослужбовець отримав поранення через обстріл в зоні проведення ООС в неділю, 20 лютого.