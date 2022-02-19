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З'явилося відео обстрілу окупантами Щастя на Луганщині

Стріляли снарядами калібру 82 мм.

З'явилося відео обстрілу окупантами Щастя на Луганщині
Фото: facebook.com/pressjfo.news

19 лютого окупанти обстріляли місто Щастя Луганської області.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї було пошкоджено ворота третього ходу Державної пожежно-рятувальної частини-32. Особовий склад знаходиться в рукавній вежі. Жертв та постраждалих немає.

Також вдень 19 лютого окупанти обстріляли КПВВ "Щастя". Стріляли снарядами калібру 82 мм.

Нагадаємо, що 19 лютого російсько-окупаційні війська здійснили чергову провокацію - відкрили вогонь по власних позиціях в районі населеного пункту Пікузи біля Сартан.

19 лютого внаслідок пошкодження двох трансформаторів насосної станції Південнодонбаського водопроводу зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції. Пошкодження сталося через обстріли.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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