19 лютого окупанти обстріляли місто Щастя Луганської області.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї було пошкоджено ворота третього ходу Державної пожежно-рятувальної частини-32. Особовий склад знаходиться в рукавній вежі. Жертв та постраждалих немає.

Також вдень 19 лютого окупанти обстріляли КПВВ "Щастя". Стріляли снарядами калібру 82 мм.

Нагадаємо, що 19 лютого російсько-окупаційні війська здійснили чергову провокацію - відкрили вогонь по власних позиціях в районі населеного пункту Пікузи біля Сартан.

19 лютого внаслідок пошкодження двох трансформаторів насосної станції Південнодонбаського водопроводу зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції. Пошкодження сталося через обстріли.