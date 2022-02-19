У Венедіктової зафіксували, що звернення ватажків окупованого Донбасу записані за два дні до оприлюднення

Офіс генпрокурора зафіксував дати створення файлів із оголошенням ватажками ОРДЛО евакуації до Росії.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook.

"Прокурори зафіксували дати створення файлів коректно і з кримінально-процесуальної точки зору. Чому це важливо – тому що пізніше ми обов’язково притягнемо до кримінальної відповідальності всіх, хто зрежисував цей театр абсурду. А для того, щоб це відбулося не тільки в стінах українських судів, але і в закордонних інституціях, ми маємо поводитися послідовно, професійно і процесуально бездоганно", - сказала Венедіктова.

Вона додала, що органи української прокуратури змусять відповісти за скоєне "всіх ляльководів і їхніх підопічних".

Зазначимо, що відеозвернення ватажків "ДНР" Дениса Пушиліна та "ЛНР" Леоніда Пасічника, в яких вони говорять про евакуацію населення через "загрозу з боку Києва", було записано 16 лютого за два дні до їхнього оприлюднення.

Напередодні влада Ростовської області оголосила про введення режиму підвищеної готовності після того, як ватажки бойовиків на окупованому Донбасі заявили про рішення евакуювати жителів.

В Офісі президента Володимира Зеленського не виключають, що евакуація з ОРДЛО може бути елементом провокації. Зокрема, для того, щоб обстріляти одну з евакуаційних колон і звинуватити в цьому українську сторону.

"Евакуйовані" у Ростовську область мешканці ОРДЛО скаржаться на умови перебування та ставлення представників російської влади до них.