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Слідком РФ порушив справу через нібито потрапляння українського снаряда на територію РФ

Снаряд нібито впав в Тарасівському районі Ростовської області за кілометр від кордону.

Слідком РФ порушив справу через нібито потрапляння українського снаряда на територію РФ
Фото: Слідком РФ

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив порушити кримінальну справу за фактом нібито влучення українського снаряду на територію Росії.

Про це повідомляє Слідчий комітет РФ.

"За даними ЗМІ, на території Ростовської області поблизу кордону з Україною військовослужбовці українських збройних сил здійснили масовані обстріли із застосуванням важкого озброєння. Внаслідок обстрілу снаряд, який був випущений з території України, розірвався у Ростовській області на відстані близько кілометра від кордону", - заявили у Слідкомі.

Бастрикін доручив слідчим головного слідчого управління СК Росії порушити кримінальну справу за даним фактом. Слідком РФ також опублікував фото нібито місця, де розірвався снаряд.

За заявами російських ЗМІ, снаряд нібито розірвався у суботу, 19 лютого, в Тарасівському районі Ростовської області РФ за кілометр від кордону Росії з Україною.

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Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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