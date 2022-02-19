"Евакуйовані" у Ростовську область скаржаться на погані умови перебування

"Евакуйовані" у Ростовську область мешканці ОРДЛО скаржаться на умови перебування та ставлення представників російської влади до них.

У Красний Десант, що в 20 кілометрах від Таганрога, прибуло близько 30 автобусів з людьми. Дуже багато людей висловлюють жаль, що поїхали. Вони говорять, що нічого особливого страшного не відбувалося, повідомляють The Insider та "Вот Так".

Кореспондент, що зустрічає "евакуйованих" в Ростовській області, передає, що вони незадоволені. Людей не годували всю ніч, вони не можуть подзвонити рідним.

Людей не пускають в дитячий оздоровчий центр "Котлостроитель", де повинні були розмістити. Ворота закриті, місцевий поліцейський подзвонив начальству і повідомив, що адміністрації центру немає на місці. Тих, кому вдалося заселитися, розподіляють по чотири-п'ять людей до кімнати. Гарячої води немає.

Біля табору утворилися корки з автобусів з біженцями. Біотуалетів на вулиці немає, тому біженці просять місцевих жителів пустити їх до себе.

У автобусах люди сидять по декілька годин, скаржаться на холод, проблеми із здоров'ям. За їх словами, до них приїжджала швидка, але не допомогла. Автобуси стоять з вимкненим двигуном, салон не обігрівається.

Біженців, які змогли зайти на територію табору, не випускають за ворота: зовні стовпилися люди, яких не пустили в табір. Також лбіцяні 10 тисяч рублів отримають тільки біженці, які поставлять підпис в списках, тому ті, що прибули, бояться покидати автобуси, щоб не пропустити "перепис".

Напередодні влада Ростовської області оголосила про введення режиму підвищеної готовності після того, як ватажки бойовиків на окупованому Донбасі заявили про рішення евакуювати жителів.

В Офісі президента Володимира Зеленського не виключають, що евакуація з ОРДЛО може бути елементом провокації. Зокрема, для того, щоб обстріляти одну з евакуаційних колон і звинуватити в цьому українську сторону.

Губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв оголосив про введення в регіоні режиму надзвичайної ситуації через прибуття "евакуйованих" жителів окремих районів Донецької і Луганської областей.