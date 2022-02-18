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Україна звернулася до Німеччини та Франції з проханням посилити моніторингову місію ОБСЄ

Це потрібно для того, щоб незалежно оцінювати ситуацію на Донбасі.

Україна звернулася до Німеччини та Франції з проханням посилити моніторингову місію ОБСЄ
Спостерігачі ОБСЄ перевіряють ситуацію поблизу лінії фронту біля с. Петрівське, Донецька обл., 09 жовтня 2019.
Фото: EPA/UPG

Україна звернулася до Франції та Німеччини з проханням надіслати більше незалежних спостерігачів.

Про це заявила Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час брифінгу 18 лютого із секретарем РНБО.

"Ми звернулися до наших партнерів - Німеччини та Франції, щоб допомогли посилити моніторингову місію ОБСЄ, позаяк нам потрібні незалежні спостерігачі, які будуть проводити верифікацію (через російські інформаційні вкиди - LB.ua)", - пояснила Верещук.

Міністр додала, що Україна готова допустити "на всі точки які тільки потрібні, і "Червоний хрест", і журналістів міжнародних" для того, щоб вони незалежно оцінювали ситуацію.

Нагадаємо, сьогодні речник українського МЗС заявив, що Росія розгортає кампанію із поширення масованої дезінформації.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили, що російські засоби масової інформації поширюють фейк про нібито спробу хімічної диверсії на заводі "Стирол" у тимчасово окупованій Горлівці.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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