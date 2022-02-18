Україна отримала "Джавеліни" від Естонії, - Резніков

В Україну доставили партію переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.

"Я ціную підтримку всіх друзів України у цей час! Ми бачимо - ми не одні. Сьогодні ми отримали Javelins від наших друзів,сусідів і партнерів - від Республіки Естонія!", - написав Резніков.

Він наголосив, що "вдячний усім естонцям, уряду Естонії та Посольству за підтримку України у всіх сферах: від дипломатичної до військово-технічної".

Нагадаємо, торік у грудні стало відомо, що міністерство оборони Естонії має намір надати Україні протитанкове озброєння, ракети "Джавелін" і 122-міліметрові гаубиці.