Міноборони Великобританії опублікувало карту з можливими маршрутами вторгнення Росії в Україну
Міноборони Великобританії опублікувало карту з можливими маршрутами вторгнення Росії в Україну
Українка Камінська прокоментувала новину про свою позитивну допінг-пробу
Українка Камінська прокоментувала новину про свою позитивну допінг-пробу
У водах Атлантики загорілося судно із 4 тис. елітних Porsche, Bentley та Volkswagen
У водах Атлантики загорілося судно із 4 тис. елітних Porsche, Bentley та Volkswagen
У Путіна заявили, що ​ситуація біля кордонів з Україною "може спалахнути будь-якої миті"
У Путіна заявили, що ​ситуація біля кордонів з Україною "може спалахнути будь-якої миті"
SaveФОП. Хто насправді «качає» вулицю?
SaveФОП. Хто насправді «качає» вулицю?
МЗС РФ оприлюднило відповіді для США щодо "гарантій безпеки" і допустило "військово-технічні" заходи в разі незгоди (доповнено)
МЗС РФ оприлюднило відповіді для США щодо "гарантій безпеки" і допустило "військово-технічні" заходи в разі незгоди (доповнено)
Зеленський вніс зміни до указу про проходження служби у резерві ЗСУ
Зеленський вніс зміни до указу про проходження служби у резерві ЗСУ
Окупанти на Донбасі готують евакуацію місцевого населення через можливе загострення
Окупанти на Донбасі готують евакуацію місцевого населення через можливе загострення
Атака резидентів: як Ахметов і Коломойський обвалюють ринок електроенергії
Атака резидентів: як Ахметов і Коломойський обвалюють ринок електроенергії
ГоловнаСуспільствоВійна

Під час обстрілу Старогнатівки поранено військового ЗСУ

Поліція задокуменувала наслідки терактів у 20 населених пунктах.

Під час обстрілу Старогнатівки поранено військового ЗСУ
Фото: dn.npu.gov.ua

Станом на 15:00 п'ятниці поліція Донецької області задокументувала наслідки терактів у 20 населених пунктах. Найбільше постраждали селища Волноваського району та поблизу Авдіївки, де зруйновано будинки. Також один укрраїнський військовий дістав поранення.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Загалом російсько-окупаційні війська обстріляли сьогоодні селища Світлодарськ, Трудівське, Шуми, Луганське, Гнутове, Опитне, Верхньоторецьке, Невельське, Нью - Йорк, Гранітне, Південне, Старогнатівка, Чермалик, Водяне, Новогригорівка, Новотроїцьке, місто Красногорівка та смт Миронівський.

Так, з 7:00 ранку з боку бойовиків тривав обстріл околиць смт Верхньоторецьке. Постраждалих немає, однак було пошкоджено лінію електропередачі в напрямку селищ Новобахмутівка, Кам‘янка, Новоселівка друга та Красногорівка. На теперішній час без електроенергії залишаються 30 мешканців Новоселівки-2, 600 мешканців Новобахмутівки та 800 мешканців Верхньоторецького.

Частково без електропостачання залишилися також мешканці Старогнатівки.

В результаті обстрілу було пошкоджено будинки мирних жителів Волноваського району. У селищі Василівка снаряд потрапив у помешкання 70-річної жінки, також від ворожого вогню було пошкоджено будинок 72-річного мешканця селища Трудівське.

Зазначається, що поліцейські документують наслідки обстрілів та надають допомогу громадянам. За даним фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни). Окрім того, поранення військового ЗСУ кваліфікували за ч. 2 ст. 258 КК (терористичний акт).

Фото: dn.npu.gov.ua

Фото: dn.npu.gov.ua

Нагадаємо, з опівночі до 14:00 російські найманці 45 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. А впродовж 17 лютого російські найманці 60 разів порушили режим припинення вогню.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Росія здійснює провокації, мета яких полягає у тому, щоб Україна почала відповідати військовим шляхом.

Сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен також заявив, що обстріли України, що фіксуються протягом останніх 48 годин, – це частина російського сценарію, який уже діє і спрямований на створення неправдивих провокацій для початку агресії проти України.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Читайте також