Під час обстрілу Старогнатівки поранено військового ЗСУ

Станом на 15:00 п'ятниці поліція Донецької області задокументувала наслідки терактів у 20 населених пунктах. Найбільше постраждали селища Волноваського району та поблизу Авдіївки, де зруйновано будинки. Також один укрраїнський військовий дістав поранення.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Загалом російсько-окупаційні війська обстріляли сьогоодні селища Світлодарськ, Трудівське, Шуми, Луганське, Гнутове, Опитне, Верхньоторецьке, Невельське, Нью - Йорк, Гранітне, Південне, Старогнатівка, Чермалик, Водяне, Новогригорівка, Новотроїцьке, місто Красногорівка та смт Миронівський.

Так, з 7:00 ранку з боку бойовиків тривав обстріл околиць смт Верхньоторецьке. Постраждалих немає, однак було пошкоджено лінію електропередачі в напрямку селищ Новобахмутівка, Кам‘янка, Новоселівка друга та Красногорівка. На теперішній час без електроенергії залишаються 30 мешканців Новоселівки-2, 600 мешканців Новобахмутівки та 800 мешканців Верхньоторецького.

Частково без електропостачання залишилися також мешканці Старогнатівки.

В результаті обстрілу було пошкоджено будинки мирних жителів Волноваського району. У селищі Василівка снаряд потрапив у помешкання 70-річної жінки, також від ворожого вогню було пошкоджено будинок 72-річного мешканця селища Трудівське.

Зазначається, що поліцейські документують наслідки обстрілів та надають допомогу громадянам. За даним фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни). Окрім того, поранення військового ЗСУ кваліфікували за ч. 2 ст. 258 КК (терористичний акт).

Фото: dn.npu.gov.ua

Фото: dn.npu.gov.ua

Нагадаємо, з опівночі до 14:00 російські найманці 45 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. А впродовж 17 лютого російські найманці 60 разів порушили режим припинення вогню.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Росія здійснює провокації, мета яких полягає у тому, щоб Україна почала відповідати військовим шляхом.

Сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен також заявив, що обстріли України, що фіксуються протягом останніх 48 годин, – це частина російського сценарію, який уже діє і спрямований на створення неправдивих провокацій для початку агресії проти України.